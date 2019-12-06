شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتخطى العبور ويتأهل لملاقاة الزمالك فى دور الـ 16 من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث مباراة سموحة مع العبور فى منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر على استاد الإسكندرية بفوز الفريق السكندرى بهد ف دون رد ، أحرزه حسام حسن فى الدقيقة 65 من احداث المباراة، ليتأهل الفريق السكندري لملاقاة الزمالك بدور الـ16 فى مواجهة مرتقبة بين الفريقين.

وكان اللقاء سهلا نسبيا لأبناء الإسكندرية، وأضاع لاعبى فريق سموحة أكثر من فرصة محققة لتسجيل أكثر من هدف، إلا أن تصدى حارس العبور و تألقه حرم الموج الازرق من مضاعفة النتيجة .

وقد انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، إلا ان العميد حرص على تشجيع لاعبيه ، و حثهم على الفوز فى للقاء ، للصعود الى دور الـ 16 من البطولة المحلية وبالفعل تم الضغط على لاعبى العبور لصناعة فرص وخطورة على مرمى المنافس ، وهو ما تم بالفعل فى ظل التكتل الدفاعى الزائد عن الحد الذى أدى به فريق العبور اللقااء. مما يحرمهم من احراز اهداف .