شكرا لقرائتكم خبر عن "بوطيب" حاضر فى اجتماع الزمالك مع أول أغسطس رغم غيابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحب مسئولو الزمالك، قميص المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق، فى الاجتماع الفنى الخاص فى مواجهة أول أغسطس الأنجولى، الذى أسفر عن ارتداء الفريق الأبيض لزيه التقليدى، فى المباراة المقرر لها غدا السبت، فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويغيب المهاجم المغربى عن الزمالك للإصابة فى الركبة، لكن جاء اصطحاب مسئولو النادى الأبيض لقميصه لعرضه فى الاجتماع الفنى للتأكيد على زى الفريق فى مواجهة الغد.

Advertisements

ويحتل الزمالك المركز الأخير فى المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط فيما يحتل مازيمبى الكونغولى المركز الأول بثلاثة نقاط، وجاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.