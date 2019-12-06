شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تضرب منتخب مصر لكرة اليد قبل بطولة أمم أفريقيا فى تونس والان مع تفاصيل الخبر
وتعرض كريم أيمن الجناح الأيسر للمنتخب الوطني ونادي الزمالك للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية للقدم اليمنى، ولن يتمكن من العودة للملاعب قبل شهر من الآن، بعدما أجبره الطبيب المعالج على السير على عكازات لمدة ثلاثة أسابيع، فيما تعرض وسام نوار لاعب الدائرة للمنتخب ونادى الزمالك للإصابة فى كاحل القدم وستستغرق فترة علاجه ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع قبل العودة للملاعب وقبل إنطلاق بطولة أفريقيا بأيام قليلة.
وأصيب إبراهيم المصرى المدافع الأيسر لمنتخب مصر والنادى الأهلي بنزلة شعبية حادة وأمره الطبيب بالراحة التامة لمدة 3 أسابيع، بينما تعرض إسلام حسن صانع ألعاب المنتخب والنادى الأهلى إلى إصابة خطيرة أثناء قيامه بالتدريب فى الجيمانزيوم، حيث تعرض إلي قطع في العضلة التى تربط الكتف بالصدر، وتم نقله إلى المستشفي للعلاج وقال له الطبيب المعالج إنه سيحتاج إلى ثلاثة أشهر على الأقل للتعافى من إصابته.
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