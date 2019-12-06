شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة حمدى النقاز فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك فى الآونة الأخيرة أزمة خاصة بالتونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق الأبيض، بعد قيام اللاعب بفسخ عقده مع النادى الأبيض من طرف واحد، بداعٍ عدم حصوله على رواتبه من القلعة البيضاء، لكن كشف مسئولو الزمالك سداد مستحقات اللاعب وفقاً لعقده المُبرم معه، ليؤكد اللاعب أن هناك اتفاقًا خارج عقده يقتضى بحصوله على 50% من قيمة عقده مقدماً و50% على صورة رواتب شهرية ثم بدأ اللاعب بالتلويح عن امتلاكه عروض مصرية من نادى يُشارك حالياً فى البطولات الإفريقية قبل أن ينفى مصدر مطلع بالأهلى إمكانية التفاوض معه، نستعرض فى التقرير التالى كل تطورات الأزمة.

ماذا فعل النقاز بعد إشارته بامتلاكه عروض مصرية؟

النقاز عقب غضب جمهور الزمالك ومهاجمته على مواقع التواصل الاجتماعى أكد أنه لن يلعب لنادى فى الدورى المصرى سوى الفريق الأبيض، وأنه يكن كل الاحترام لجماهير الزمالك، كما لم يستطيع النقاز التصريح باسم النادى الذى يفاوضه من الدورى المصرى وتهرب بعد ذلك من المسألة بأنه لا يستطيع ذكر أسماء الأندية.

وماذا فعل الزمالك؟

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، انفراد ”الخليج 365” باستعراضه لعقد الدولى التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق، والذى جاء فيه أن العقد المبرم بين الطرفين ينقسم إلى أربع دفعات مُستحقة الدفع فى أشهر أغسطس الماضى، ويناير وإبريل ويوليو المقبلين.

وكشف ”الخليج 365” أن حمدى النقاز حصل على 212 ألف دولار حتى اللحظة الجارية من الزمالك، ويقتضى القسط الأول فى عقده حصوله على 137 ألف دولار، ويحق له نفس القيمة المالية فى القسط الثانى فى شهر يناير وبحصوله على 212 ألف دولار يكون قد حصل على جزء كبير من مستحقاته قبل موعد القسط القادم فى شهر يناير، وهو ما أكده رئيس نادى الزمالك بأن أول دفعة مستحقة للنقاز فى شهر أبريل المقبل، كما استعرض مرتضى منصور العقد الذى نشره ”الخليج 365” فى فيديو بثه على الموقع الرسمى لنادى الزمالك.

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فيما هاجم مرتضى منصور حمدى النقاز لإقدامه على فسخ التعاقد من طرف واحد، ووجه رسالة شديدة اللهجة للاعب التونسى قائلاً، "هذا رد الجميل مقابل وقوفنا جانبك فى كل المواقف؟!، ما فعلته نفس موقف كهربا والأهلى لا يستطيع ضمه.. وأنت خائن للزمالك، وأنا من قمت بإيقاف تحركات نبيل أبو زيد وكيلك السابق بعدما كان يتجه لإيقافك لعدم سدادك مستحقاته بعدما سددت له 10 آلاف دولار فقط وله 132.500 ألف دولار ولم تسدد تلك المستحقات وسددنا جزء منها بالنيابة عنك وسنخصمها منك ويستطيع شكواك الآن وإيقافك".



عقد حمدى النقاز

وكيف يتحرك الزمالك؟

الزمالك استقر على تقديم شكوى ضد التونسى حمدى النقاز فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تفيد وفقًا لعقده أنه ليس له حقوق لدى النادى مع تضمين الشكوى بأنه منقطع عن تدريبات الفريق ما تسبب فى أضرار للأبيض رغم تسديد مستحقاته، والأمر لم يتوقف حول تحركات الزمالك لكن تحريك أيضاً نبيل أبو زيد، الوكيل السابق للتونسى حمدى النقاز بتفعيل شكواه ضد اللاعب التونسى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعد الجلسة التى جمعته مع مرتضى منصور، لإيقاف اللاعب التونسى بعد فسخ تعاقده مع النادى الأبيض من طرف واحد.

وقال أبو زيد لـ"الخليج 365"، إنه يمتلك الأوراق الرسمية التى تثبت أحقيته فى 10% من عقد النقاز مع الزمالك، وأنه لم يحصل منه سوى على 10 آلاف دولار ثم تنصل اللاعب من العقود، وفقا لما قاله.

وشدد وكيل اللاعبين على أنه استأذن رئيس نادى الزمالك فى تفعيل الشكوى ضد اللاعب، بعدما طالبه من قبل مرتضى منصور بإيقاف تلك التحركات لكون النقاز لاعباً فى الزمالك، ولكن بعدما فسخ التعاقد من طرف واحد حصل وكيل اللاعبين على موافقة رئيس النادى الأبيض على اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه فى صفقة انتقال اللاعب سابقا من النجم الساحلى التونسى إلى الزمالك بصفته وسيط الصفقة وفقا للأوراق الرسمية.

وهل يتم حل الأزمة؟

من جانبه قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك فى ذلك الجانب إن الفريق الأبيض لا يقف على لاعب مهما كان اسمه وإذا كانت رغبة اللاعب، الرحيل، عن قلعة ميت عقبة، فلن يقف أحد فى طريقه لكن مع الحفاظ على كل حقوق النادى، لكنه لم يُغلق باب الحل أمام اللاعب.