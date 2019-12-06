- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نجم باريس سان جيرمان على أعتاب أتليتيكو مدريد والان مع التفاصيل
الجمعة 6 ديسمبر 2019
يقترب المهاجم الدولي الأوروجواياني إدينسون كافاني نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من مغادرة النادي العاصمي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
وذكرت شبكة ESPN نقلاً عن دياريو آس وكادينا سير أن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني هو أبرز المرشحين لضم اللاعب في يناير المقبل .
وكانت التقارير تشير لرغبة الروخي بلانكوس في ضم اللاعب في الصيف دون مقابل، نظراً لإنتهاء تعاقده مع النادي هذا الموسم، لكن إصابة دييجو كوستا قد تعجل بحسم الصفقة.
وخسر كافاني مكانه في هجوم الباريسيين بعد المستوى المتميز الذي قدمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي المعار من إنتر ميلان.
وأفاد وكيل اللاعب والتر جوجيلموني أن كافاني يرفض الذهاب للدروي الامريكي، مفضلاً البقاء في أوروبا، وتبدو أتليتيكو مدريد هي الوجهة القادمة بالنسبة له.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم باريس سان جيرمان على أعتاب أتليتيكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.