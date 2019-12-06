نجم باريس سان جيرمان على أعتاب أتليتيكو مدريد

الجمعة 6 ديسمبر 2019

يقترب المهاجم الدولي الأوروجواياني إدينسون كافاني نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من مغادرة النادي العاصمي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.



وذكرت شبكة ESPN نقلاً عن دياريو آس وكادينا سير أن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني هو أبرز المرشحين لضم اللاعب في يناير المقبل .

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وكانت التقارير تشير لرغبة الروخي بلانكوس في ضم اللاعب في الصيف دون مقابل، نظراً لإنتهاء تعاقده مع النادي هذا الموسم، لكن إصابة دييجو كوستا قد تعجل بحسم الصفقة.

وخسر كافاني مكانه في هجوم الباريسيين بعد المستوى المتميز الذي قدمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي المعار من إنتر ميلان.

وأفاد وكيل اللاعب والتر جوجيلموني أن كافاني يرفض الذهاب للدروي الامريكي، مفضلاً البقاء في أوروبا، وتبدو أتليتيكو مدريد هي الوجهة القادمة بالنسبة له.