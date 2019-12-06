شكرا لقرائتكم خبر عن "باستوني" يجد التكريم من الإنتر على موهبته البارزة والان مع التفاصيل

الجمعة 6 ديسمبر 2019 الإيطالي أليساندرو باستوني Advertisements قدم لاعب إنتر ميلان الإيطالي "أليساندرو باستوني" إوراق اعتماد مع مدربه كونتي، حيث المرور بخط دفاع النيراتزوي لبر الأمان خلال عدة مواجهات صعبة وثقيلة ليكون ورقة شابة رابحة تثبت التواجد.

ووفقا لموقع "إنتر نيو" هناك رغبة قوية من داخل إنتر ميلان وإدارته لزيادة عقدة اللاعب من ٣٠٠.٠٠٠ إلى ١.٢ مليون دولار، كي يكون صاحب العشرين إحدى المواهب الجديدة الخارجة من مدرسة آتالانتا، الذي يعود أدراجه خلال الموسم الماضي والحالي لصفوف الكبار، بحيث أن باستوني ارتدى قميص الأزرق بالأسود عام ٢٠٢٧. الجدير بالذكر أن إنتر ميلان يحتل صدارة ترتيب الكالتشيو برصيد ٣٧ نقطة بفارق تقطة واحدة عن بطل الموسم الماضي يوفنتوس.

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