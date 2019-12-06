شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب و رودجرز ضمن أربع مرشحين لحصد جائزة مدرب الشهر في البريميرليج والان مع التفاصيل

الجمعة 6 ديسمبر 2019 أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، عن المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب خلال شهر نوفمبر الماضي.

وضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" عن شهر نوفمبر الماضي كلاً من، كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد، ونونو سانتو مدرب وولفرهامبتون، وبرندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، بجانب يورجن كلوب مدرب ليفربول. وكان الألماني يورجن كلوب صاحب جائزة شهر أكتوبر الماضي.

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