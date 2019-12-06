- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بدون صلاح.. المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر والان مع التفاصيل
الجمعة 6 ديسمبر 2019
أعلنت القائمة المرشحة لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر من موسم 2019 - 2020، من أجل تحديد الفائز بها.
ويقوم 20 قائدًا من الأندية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء وتصويت الجماهير، لتحديد اللاعب الفائز، ليتم الإعلان عنه في السادس من ديسمبر المقبل.
ويتنافس ثنائي توتنهام، ديلي آلي وسون، ومهاجم ليفربول ساديو ماني، وجيمي فاردي وسويونشو ثنائي ليستر سيتي، وموسيت لاعب شيفيلد يونايتد، وخيمينيز لاعب ولفرهامبتون، على الجائزة.
وكان جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي قد توج بجائزة لاعب شهر أكتوبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بدون صلاح.. المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.