بدون صلاح.. المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر

الجمعة 6 ديسمبر 2019

أعلنت القائمة المرشحة لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر من موسم 2019 - 2020، من أجل تحديد الفائز بها.

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ويقوم 20 قائدًا من الأندية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء وتصويت الجماهير، لتحديد اللاعب الفائز، ليتم الإعلان عنه في السادس من ديسمبر المقبل.

ويتنافس ثنائي توتنهام، ديلي آلي وسون، ومهاجم ليفربول ساديو ماني، وجيمي فاردي وسويونشو ثنائي ليستر سيتي، وموسيت لاعب شيفيلد يونايتد، وخيمينيز لاعب ولفرهامبتون، على الجائزة.

وكان جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي قد توج بجائزة لاعب شهر أكتوبر الماضي.