مان سيتي يصر على ضم نجم برشلونة في يناير

الجمعة 6 ديسمبر 2019

يقدم فريق مانشستر سيتي هذا الموسم أداء غير متزن، بعد أن بات دفاع الفريق مترهلا نتيجة إعتزال قائده كومباني وإصابة إيمريك لابورت إضافة لترنح الأرجنتيني أوتاميندي.

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وتؤكد صحيفة "ليكيب" الفرنسية بعددها الصباحي، أن جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يصر بقوة على ضم مدافع برشلونة مهما كان الثمن مستغلا تواجد اللاعب بدكة الاحتياط، على الرغم من تمسك مدربه "فالفيردي" به وعدم الاقتناع برحيله لحاجة الفريق له.

وأوضحت ليكيب، أن أومتيتي مرجح بأنه يرحب بعرض بطل البريميرليج، من أجل التواجد بصفوف المنتخب الفرنسي ليورو ٢٠٢٠ العام المقبل بحجز مقعد رئيسي كما كان بيورو ٢٠١٦ وكأس العالم روسيا ٢٠١٨.

جدير بالذكر أن أومتيتي لم يفلح في الحضور واثبات التواجد بعقل فالفيردي لاستحواذ بيكيه ولينجليت على الخطوط الخلفية إضافة لتعدد إصاباته الغير متوقعة منذ نهاية منتصف الموسم قبل الماضي.