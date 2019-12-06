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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الخامسة عشر والان مع التفاصيل
الجمعة 6 ديسمبر 2019
أسدل الستار عن مواجهات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهزيمة آرسنال من برايتون بهدفين مقابل هدف.
حيث حافظ جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي، على صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي، وانضمام كلاً من ماركوس راشفورد وساديو ماني إلى قائمة الهدافين.
وجاءت قائمة الهدافين كالتالي:
جيمي فاردي، ليستر سيتي، 14 هدفًا.
تامي أبراهام، تشيلسي، 11 هدفًا.
بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 10 أهداف.
سيرجيو أجويرو، مانشستر سيتي، 9 أهداف.
ساديو ماني، ليفربول، 9 أهداف.
ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 9 أهداف.
تيمو بوكي، نورويتش سيتي، 8 أهداف.
داني إنجز، ساوثهامبتون، 8 أهداف.
رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 8 أهداف.
هاري كين، توتنهام، 7 أهداف.
محمد صلاح، ليفربول، 6 أهداف.
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