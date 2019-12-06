شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الخامسة عشر والان مع التفاصيل

الجمعة 6 ديسمبر 2019 أسدل الستار عن مواجهات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث انتهت مباريات الجولة بهزيمة آرسنال من برايتون بهدفين مقابل هدف. وشهدت الجولة أيضاً فوزًا هاماً لـ ليفربول على إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين، وفوز مانشستر يونايتد على توتنهام بهدفين لهدف. وجاء الترتيب كالتالي: ليفربول 43 نقطة ليستر سيتي 35 نقطة مانشستر سيتي 32 نقطة تشيلسي 29 نقطة وولفرهامبتون 23 نقطة مانشستر يونايتد 21 نقطة كريستال بالاس 21 نقطة Advertisements توتنهام 20 نقطة شيفيلد يونايتد 19 نقطة آرسنال 19 نقطة نيوكاسل يونايتد 19 نقطة بيرنلي 18 نقطة برايتون 18 نقطة بورنموث 16 نقطة وست هام يونايتد 16 نقطة أستون فيلا 15 نقطة ساوثهامبتون 15 نقطة إيفرتون 14 نقطة نوريتش سيتي 11 نقطة واتفورد 8 نقاط

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