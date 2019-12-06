شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6-12-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الجمعة 6 ديسمبر 2019

تقام اليوم الجمعة 6-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الأهلي والهلال السوداني في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وقمة إيطالية بين إنتر ميلان وروما.



حيث يلاقي إنتر ميلان نظيرة روما، في معقل سان سيرو، ضمن مواجهات الأسبوع الخامس عشر من الكاليتشو.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني والترجي مع شبيبة القبائل، في دوري أبطال أفريقيا.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مباريات دوري أبطال إفريقيا

الأهلي والهلال، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "bein sports hd 1".

الترجي وشبيبة القبائل، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "bein sports hd 2".

فيتا كلوب والرجاء البيضاوي، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "bein sports hd 1".

مباريات كأس مصر

إنبي والترسانة، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "on sport".

سموحة والعبور، الساعة 14:30 بتوقيت القاهرة، 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "on sport".

مباريات الدوري الإيطالي

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إنتر ميلان وروما، الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "bein sports hd 4".

مباريات الدوري الإسباني

فياريال وأتليتكو مدريد، الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "bein sports hd 3".

مباريات الدوري الألماني

إينتراخت فرانكفورت وهيرتا برلين، الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة، 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "bein sports hd 5".

مباريات الدوري الفرنسي

نيم أولمبيك وأولمبيك ليون، الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "bein sports hd 6".

ليل وستاد بريست، الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "bein sports hd 7".

كأس خادم الحرمين

النصر والبكيرية، الساعة 18:45 بتوقيت القاهرة، 19:45 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "ksa sports".

الاتفاق والطائي، الساعة 16:25 بتوقيت القاهرة، 17:25 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "ksa sports".

النجوم والأهلي، الساعة 16:25 بتوقيت القاهرة، 17:25 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "ksa sports".

العين والتعاون، الساعة 14:35 بتوقيت القاهرة، 15:35 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "ksa sports".

الرائد والمجزل، الساعة 14:15 بتوقيت القاهرة، 15:15 بتوقيت مكة المكرمة "ksa sports".