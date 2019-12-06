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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الخامسة عشر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019
أسدل الستار عن مواجهات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
حيث انتهت مباريات الجولة بهزيمة آرسنال من برايتون بهدفين مقابل هدف.
وشهدت الجولة أيضاً فوزًا هاماً لـ ليفربول على إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين، وفوز مانشستر يونايتد على توتنهام بهدفين لهدف.
وجاء الترتيب كالتالي:
ليفربول 43 نقطة
ليستر سيتي 35 نقطة
مانشستر سيتي 32 نقطة
تشيلسي 29 نقطة
وولفرهامبتون 23 نقطة
مانشستر يونايتد 21 نقطة
كريستال بالاس 21 نقطة
توتنهام 20 نقطة
شيفيلد يونايتد 19 نقطة
آرسنال 19 نقطة
نيوكاسل يونايتد 19 نقطة
بيرنلي 18 نقطة
برايتون 18 نقطة
بورنموث 16 نقطة
وست هام يونايتد 16 نقطة
أستون فيلا 15 نقطة
ساوثهامبتون 15 نقطة
إيفرتون 14 نقطة
نوريتش سيتي 11 نقطة
واتفورد 8 نقاط
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