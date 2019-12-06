شكرا لقرائتكم سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جانبه، أكد أحمد سلطان عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو والقائم باعمال المدير التنفيذى أن سيف عيسى كان من المقرر أن ينتظر نتيجة مباراته فى نهائى الجائزة الكبرى حتى يضمن التاهل، إلا أن اللاعب الأسبانى الذى كان يسبق سيف فى التصنيف العالمى خسر فى البطولة ليحتل سيف عيسى المركز الثالث فى التصنيف وحصل على بطاقة التأهل إلى طوكيو رسميا.
يذكر أن سيف عيسى تأهل إلى دور قبل النهائى فى بطولة الجائزة الكبرى المُقامة حالياً بروسيا، بعد الفوزعلى بعد الفوز على بطل النرويج بنتيجة 16 / 8، التى تستمر على مدار يومين فى روسيا.
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