شكرا لقرائتكم الأهلي راحة 24 ساعة عقب مواجهة الهلال السوداني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة وادى دجلة المقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري العام بداية من بعد غداً الأحد، ويواجه الأهلي الليلة فريق الهلال السوداني على ملعب السلام، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي راحة 24 ساعة عقب مواجهة الهلال السوداني... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.