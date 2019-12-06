شكرا لقرائتكم الأهلي راحة 24 ساعة عقب مواجهة الهلال السوداني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على منح لاعبيه راحة من التدريبات غداً السبت، بعقب الانتهاء من مباراة الهلال السوداني اليوم على ملعب السلام والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة وادى دجلة المقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري العام بداية من بعد غداً الأحد، ويواجه الأهلي الليلة فريق الهلال السوداني على ملعب السلام، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.