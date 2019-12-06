شكرا لقرائتكم مباراة نارية .. الزمالك يواجه سموحة فى دور الـ 16 لكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر مواجهة الزمالك مع نظيره سموحة، فى دور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر، بعد تخطى الفريق السكندرى، اليوم الجمعة، لعقبة العبور حيث تغلب سموحة على الأخير، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى دور الـ32 من منافسات بطولة الكأس.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 فى كأس مصر على حساب الشرقية، بعد فوز الأبيض على الفريق الشرقاوى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما أول أمس الأربعاء، فى ستاد القاهرة الدولى.

يذكر أن سموحة فاز على العبور، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الإسكندرية، بهدف نظيف سجله حسام حسن.