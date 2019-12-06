شكرا لقرائتكم مباراة نارية .. الزمالك يواجه سموحة فى دور الـ 16 لكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 فى كأس مصر على حساب الشرقية، بعد فوز الأبيض على الفريق الشرقاوى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما أول أمس الأربعاء، فى ستاد القاهرة الدولى.
يذكر أن سموحة فاز على العبور، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الإسكندرية، بهدف نظيف سجله حسام حسن.
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