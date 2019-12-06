شكرا لقرائتكم نهاية الشوط الأول .. التعادل السلبى يسيطر على مواجهة سموحة والعبور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان اللقاء سهل نسبيا لأبناء الإسكندرية الذين فشلوا فى هز شباك العبور بالرغم من امتلاكهم للكرة بصورة كبيرة ولكن لم يتم استثمار هذه الفرص حتي انتهي الشوط سلبي بدون اهداف وسط تعليمات لحسام حسن المدير الفنى لسموحة للضغط على لاعبي العبور لصناعة فرص وخطورة على مرمى المنافس
وأضاع لاعبى سموحة أكثر من فرصة كانت كفيلة بالتقدم على الفريق المنافس ، إلا انه رغم سهولة المباراة على الفريق الأزرق ، لم يستطيعون تسجيل اهداف .
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