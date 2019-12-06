شكرا لقرائتكم حسام حسن طريق سموحة لـ"عبور" دور الـ16 بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل فريق سموحة إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على العبور بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة.

أحرز حسام حسن لاعب سموحة فى الدقيقة 65 من أحداث المباراة .

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وكان اللقاء سهلا نسبيا لأبناء الإسكندرية، وأضاع لاعبى فريق سموحة أكثر من فرصة محققة لتسجيل أكثر من هدف، إلا أن تصدى حارس العبور و تألقه حرم الموج الازرق من مضاعفة النتيجة .

وقد انتهى الشوط الأول بالتعادل دون اهداف، إلا ان العميد حرص على تشجيع لاعبيه ، و حثهم على الفوز فى للقاء ، للصعود الى دور الـ 16 من البطولة المحلية وبالفعل تم الضغط على لاعبى العبور لصناعة فرص وخطورة على مرمى المنافس ، وهو ما تم بالفعل خاصة انه كان يخشي ان يتكتل دفاع العبور مما يحرمهم من احراز اهداف .