شكرا لقرائتكم مصر تنظم بطولة العالم للإسكواش بالجامعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الاتحاد المصري للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خطابا اليوم من نظيره الدولي يؤكد فيه فوز مصر بتنظيم بطولتي كأس العالم للاسكواش للجامعات والتي ستقام خلال عام 2022، وكأس العالم لكرة اليد للجامعات المقرر اقامتها عام 2024.

واستحوذت مصر على بطولتي العالم للاسكواش بمنافسات الرجال والسيدات، حيث توجت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً ببطولة السيدات التي أقيمت تحت سفح الأهرامات الجيزة للمرة الرابعة في تاريخها والثانية على التوالي.

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فيما توج طارق مؤمن المصنف الرابع عالمياً ببطولة العالم للرجال للمرة الأولى في تاريخه، ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة الفرق التي تقام في واشنطن خلال الفترة بين 15 إلى 21 ديسمبر الجاري.