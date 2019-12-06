اخبار الرياضه

جماهير الأهلي تتوافد على ملعب السلام لمؤازرة الأحمر ضد الهلال السوداني...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم جماهير الأهلي تتوافد على ملعب السلام لمؤازرة الأحمر ضد الهلال السوداني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت جماهير الأهلي في التوافد على ملعب السلام قبل مباراة الفريق الأحمر ضد الهلال السوداني والمقرر اقامتها في التاسعة مساء اليوم على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

 

وأصبح ملعب السلام هو ملعب النادي الأهلي بعد حصوله عليه بطريقة حق الانتفاع لمدة 25 سنة ومن المنتظر أن يتم تغيير أسم الملعب لملعب الأهلي خلال الفترة المقبلة، ويحضر مواجهة الأهلي والهلال السوداني 15 الف متفرج، في الوقت الذي تتولى شركة تذكرتي توزيع التذاكر للجماهير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الأهلي تتوافد على ملعب السلام لمؤازرة الأحمر ضد الهلال السوداني... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا