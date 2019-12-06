شكرا لقرائتكم جماهير الأهلي تتوافد على ملعب السلام لمؤازرة الأحمر ضد الهلال السوداني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأصبح ملعب السلام هو ملعب النادي الأهلي بعد حصوله عليه بطريقة حق الانتفاع لمدة 25 سنة ومن المنتظر أن يتم تغيير أسم الملعب لملعب الأهلي خلال الفترة المقبلة، ويحضر مواجهة الأهلي والهلال السوداني 15 الف متفرج، في الوقت الذي تتولى شركة تذكرتي توزيع التذاكر للجماهير.
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