شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يضم حجاج عويس استعداد للكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضم ايهاب جلال المدير الفني لفريق المصري اللاعب حجاج عويس لقائمة معسكر الفريق المغلق الذي يبدأ بالإسكندرية عصر اليوم استعدادًا لمباراة اينوجو رينجرز النيجيري بالجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر.

كان إيهاب جلال قد اختار 21 لاعباً في قائمة الفريق البورسعيدي جاءوا على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته

خط الدفاع : أحمد شوشة، كريم العراقى، اسلام أبو سليمة، عمر كمال، محمود حمد، بهاء مجدى.

خط الوسط: عمرو موسى، مفتاح طقطق، حسن على، ايزى ايميكا، سعيدو سيمبوريه، حجاج عويس، اسلام عطية، أحمد عادل ميسى والذى تم إنهاء إجراءات قيده فى القائمة الأفريقية.

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خط الهجوم : حسين رجب، أحمد ياسر، محمود وادى، أوستين أموتو.

وأنهى الجهاز الإدارى بالنادى المصري إجراءات قيد اللاعب أحمد عادل بقائمة الفريق بالكونفدرالية ليصبح من حق اللاعب المشاركة فى مباريات الفريق المقبلة.

ويستضيف النادى المصرى نظيره اينوجو رنيجرز النيجيرى فى السادسة مساء الأحد المقبل على استاد الإسكندرية.

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.