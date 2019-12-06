شكرا لقرائتكم عبد الواحد السيد : بنى عبيد عايشين على هزيمة الزمالك فى الكأس حتى الآن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أن فريق بنى عبيد أحد أندية دورى الدرجة الثالثة حقق فوزاً على الزمالك بهدف نظيف على إستاد المنصورة، فى كبرى مفاجآت دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2008 وأحرز هدف المباراة السيد المندوه فى الدقيقة 80 من عمر المباراة.
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