شكرا لقرائتكم عبد الواحد السيد : بنى عبيد عايشين على هزيمة الزمالك فى الكأس حتى الآن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الواحد السيد حارس الزمالك السابق خلال تصريحات إعلامية بقناة " تايم سبورت" إن مواجهات كأس مصر لها أهمية خاصة للفرق الغير متواجدة فى الدورى المصرى الممتاز بالدرجة الأولى ، فى إطار تعليقه على لقاء سموحة والعبور المقام حاليا ودوافع الفريق الأخير فى المباراة التى يستضفيها ستاد الإسكندرية، فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر.

وتابع عبد الواحد السيد خلال تحليله لمباريات كأس مصر قائلاً:"في ناس في بني عبيد عايشين لحد دلوقتي على ماتش الزمالك وفوزهم في المباراة".

يذكر أن فريق بنى عبيد أحد أندية دورى الدرجة الثالثة حقق فوزاً على الزمالك بهدف نظيف على إستاد المنصورة، فى كبرى مفاجآت دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2008 وأحرز هدف المباراة السيد المندوه فى الدقيقة 80 من عمر المباراة.