شكرا لقرائتكم الزمالك يصطحب قميص بوطيب قبل مواجهة أول أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفر الاجتماع الفنى الخاص بمواجهة أول أغسطس الأنجولى والزمالك عن ارتداء الفريق الأبيض لزيه التقليدى، فى المباراة المقرر لها غدا السبت، فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا ، و اصطحب مسؤولو الزمالك، قميص المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق . ويغيب المهاجم المغربى عن الزمالك للإصابة فى الركبة ولكن جاء اصطحاب مسؤولو النادى الأبيض لقميصه وذلك لعرضه فى الاجتماع الفنى للتأكيد على زى الفريق فى مواجهة الغد. ويحتل الزمالك، المركز الأخير فى المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط فيما يحتل مازيمبى الكونغولى المركز الأول بثلاثة نقاط، وجاء أول أغسطس الأنجولى فى المركز الثانى برصيد نقطة واحدة، بالتساوى مع زيسكو يونايتد الزامبى الذى يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا.

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