شكرا لقرائتكم سولشاير: الفوز على توتنهام شحن معنويات اللاعبين قبل ديربي مانشستر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن الفوز على توتنهام هوتسبير في منتصف الأسبوع رفع معنويات فريقه قبل خوض لقاء القمة ضد جاره مانشستر سيتي يوم السبت.

وسجل ماركوس راشفورد ثنائية في عودة المدرب جوزيه مورينيو إلى أولد ترافورد ليقود يونايتد للفوز 2-1 على توتنهام يوم الأربعاء والصعود للمركز السادس مانحا الفريق سببا للاحتفال بعد أسوأ انطلاقة موسم منذ 1988.

وأبلغ سولشاير الصحافيين: الثقة شيء غريب في كرة القدم. يمكنك تحقيق نتائج وأداء جيد مثلما حدث مساء الأربعاء وهذا يحفزك كثيرا وأعرف أن اللاعبين في حالة معنوية مرتفعة الآن.

Advertisements

وأضاف: سنواجه فريقا ربما يكون الأفضل في إنجلترا خارج ملعبنا وستكون مباراة صعبة لكننا نحتاج للثبات وهذه فرصة لتحويل الشكوك إلى إيمان. إذا كان بإمكاننا تقديم أداء آخر جيد وبثقة كما فعلنا أمام توتنهام سنحقق نتيجة جيدة.

ولم يشارك أنطوني مارسيال أمام توتنهام، بسبب الإصابة وأكد سولشاير أن المهاجم الفرنسي لا يمكنه خوض 90 دقيقة أمام سيتي بينما سيبقى لاعب الوسط بول بوغبا خارج التشكيلة بسبب مشكلة في الكاحل.

وتابع: نتمنى أن يشارك أنطوني في جزء من المباراة ولست واثقا من قدرته على اللعب أساسيا. بوغبا ليس مستعدا وأتمنى أن يعود في أقرب وقت ممكن. إنه يتدرب وقد يعود قبل بداية العام الجديد.