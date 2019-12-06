شكرا لقرائتكم مدرب بورنموث ينفي شائعات انتقاله إلى إيفرتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى إيدي هويي المدير الفني لفريق بورنموث الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة الشائعات حول أنه قد يتولى تدريب فريق إيفرتون، مؤكداً أنه ملتزم بنسبة 100% بعقده مع ناديه الحالي.

وأعلن إيفرتون يوم الأربعاء إقالة مدربه ماركو سيلفا، وتردد اسم هويي كمرشح لتولي المنصب خلفا له.

لكن هويي قال إنه لا أساس من الصحة لما يتردد حول إمكانية انتقاله لتدريب إيفرتون، وذلك في تصريحاته للصحافيين قبل المواجهة المرتقبة لبورنموث أمام ضيفه ليفربول يوم السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال هويي: أولا، أشعر بخيبة أمل شديدة وتعاطف مع ماركو سيلفا. ثانيا، أنا ملتزم بنسبة 100% مع هذا النادي، وأشعر بالحرج شيئا ما إزاء التكهنات.

ويستضيف بورنموث فريق ليفربول، في الوقت الذي يأمل فيه بورنموث في استعادة توازنه بعد الهزيمة في مبارياته الأربع الماضية والتراجع إلى المركز الرابع عشر بفارق نقطتين فقط أمام أقرب مراكز الهبوط.

وقال هويي: كل هذا جاء في وقت سيئ لأن الناس سوف يسألونني بعدها - هل تأثر عملك بما كان يقال بالخارج؟. لكنني لا أقرأ كل هذا الهراء الذي يدور، وإنما أوجه تركيزي إلى اللاعبين والتدريبات. هذا ما يمكنني قوله بهذا الشأن.