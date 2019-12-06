شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. جماهير الأهلي تتوافد على ملعب السلام قبل مواجهة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على ملعب السلام قبل مواجهة الفريق الأحمر للهلال السوداني والمقرر اقامتها الليلة على ملعب السلام، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

وأصبح ملعب السلام هو ملعب النادي الأهلي بعد حصوله عليه بطريقة حق الانتفاع لمدة 25 سنة ومن المنتظر أن يتم تغيير أسم الملعب لملعب الأهلي خلال الفترة المقبلة، ويحضر مواجهة الأهلي والهلال السوداني 15 الف متفرج، في الوقت الذي تتولى شركة تذكرتي توزيع التذاكر للجماهير.

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ملعب السلام 3



ملعب السلام 2