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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 6/12/2019، العديد من الأحداث الرياضية الهامة والتي كان أبرزها، الزمالك يتوصل لاتفاق مع كارتيرون لتخفيض راتبه إلى 67 ألف دولار، و«معلول» يبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي فى الأهلى.

الزمالك يتوصل لاتفاق مع كارتيرون لتخفيض راتبه إلى 67 ألف دولار

توصل مسؤولو الزمالك لاتفاق نهائى مع الفرنسى باتريس كارتيرون على تقاضى 67 ألف دولار شهرياً، بعد مطالبة المدرب الفرنسى بتقاضى 100 ألف دولار شهرياً.

«معلول» يبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي فى الأهلى

يبدأ علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب بداية من مران الفريق بعد غدٍ الأحد، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي ينفذه اللاعب للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

شوقى غريب يضع شرطاً قبل مناقشة عروض ودية مارس

أكد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، أنه لن يلعب مباريات ودية قبل أولمبياد طوكيو 2020 إلا أمام منتخبات تأهلت بالفعل للبطولة، وهو الشرط الأساسى والمعيار الأهم عند المفاضلة بين العروض المقدمة للفراعنة.

عواد يحرس مرمى الزمالك أمام أول أغسطس بعد غيابه عن لقاء الشرقية

يعود محمد عواد حارس الزمالك لحراسة مرمى الفريق الأبيض فى مواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة المقرر لها غدا السبت، فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

مدافع الأهلى يبدأ الاثنين المقبل مرحلة جديدة من التأهيل

يبدأ محمود متولى مدافع الأهلى الاثنين المقبل تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل، وذلك بالجرى حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعى.

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وصول طاقم تحكيم مباراة المصرى ورينجرز إلى الإسكندرية

وصل طاقم التحكيم السودانى المكلف بإدارة مباراة المصري واينوجو رينجرز النيجيرى بالكونفيدرالية إلى الإسكندرية، استعداداً لإدارة مباراة الفريق البورسعيدى أمام نظيره النيجيرى المقرر لها الأحد المقبل، فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

اتحاد الكرة يُجهز لعمومية عادية جديدة لتعديل اللائحة برعاية فيفا

بدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة والمقرر لها عقب إنتهاء دورة الألعاب الأولمبية فى أغسطس المقبل.