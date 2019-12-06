شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني يغري لاعبيه بمكافأة استثنائية حال الفوز على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل أشرف سيد أحمد رئيس نادي الهلال السوداني للقاهرة، وعقد جلسات تحفيزية مع لاعبيه قبل مواجهة الأهلي من التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.
ووعد رئيس الهلال السوداني بصرف مكافأة استثنائية للفريق، حال تخطي عقبة الأهلي وتحقيق نتيجة ايجابية في المباراة المرتقبة، خاصة بعد فوز بطل السودان بالمباراة الأولى أمام بلاتنيوم ستارز مما يعني أن فوزه على الأهلي يضمن له صدارة المجموعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال السوداني يغري لاعبيه بمكافأة استثنائية حال الفوز على الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.