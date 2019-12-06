شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني يغري لاعبيه بمكافأة استثنائية حال الفوز على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل أشرف سيد أحمد رئيس نادي الهلال السوداني للقاهرة، وعقد جلسات تحفيزية مع لاعبيه قبل مواجهة الأهلي من التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

ووعد رئيس الهلال السوداني بصرف مكافأة استثنائية للفريق، حال تخطي عقبة الأهلي وتحقيق نتيجة ايجابية في المباراة المرتقبة، خاصة بعد فوز بطل السودان بالمباراة الأولى أمام بلاتنيوم ستارز مما يعني أن فوزه على الأهلي يضمن له صدارة المجموعة.