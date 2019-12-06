شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بتنظيم بطولتى العالم للاسكواش وكرة اليد للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى خطابا اليوم من نظيره الدولى يؤكد فيه فوز مصر بتنظيم بطولتى كأس العالم للاسكواش للجامعات والتى ستقام خلال عام 2022، وكأس العالم لكرة اليد للجامعات المقرر إقامتها عام 2024.

واستحوذت مصر على بطولتى العالم للاسكواش بمنافسات الرجال والسيدات، حيث توجت البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً ببطولة السيدات التى أقيمت تحت سفح الأهرامات الجيزة للمرة الرابعة فى تاريخها والثانية على التوالى.

فيما توج طارق مؤمن المصنف الرابع عالمياً ببطولة العالم للرجال للمرة الأولى فى تاريخه، ويستعد المنتخب الوطنى للمشاركة فى بطولة الفرق التى تقام فى واشنطن خلال الفترة بين 15 إلى 21 ديسمبر الجارى.