سوبر كورة.. شاهد مهارات أحدث صفقات الأهلى الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر سوبر كورة مقطع فيديو يتضمن مهارات عمرو نعمان الشهير بـ"عمورى" هداف وصانع ألعاب فريق سيراميكا، والذى يلعب مع فريق الشباب والفريق الأول، بعد توقيعه عقود الانتقال للنادى الأهلى خلال الأيام الماضية.
وسبق لمسئولى النادى الأهلى، الحصول على توقيع عمرو نعمان على استمارة رغبة للانتقال للقلعة الحمراء، قبل انتقاله لصفوف نادى سيراميكا مقابل 250 ألف جنيه رغم أنه مواليد 2000 .
وشهدت الأيام الماضية إقامة مباراة ودية بين فريقى الأهلى وسيراميكا مواليد 1999، والتى شارك فيها عمورى وتألق بشدة بعدما نجح فى إحراز هدف وصناعة آخر والتسبب فى ركلة جزاء وطرد أحد مدافعى الأحمر.
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