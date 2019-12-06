فيديوجراف .. ميتشو مع الزمالك = 13 مباراة + التتويج بالكأس وخسارة السوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو نادى الزمالك إقالة الصربى ميتشو وتعيين كارتيرون بدلا منه، بعد الهزيمة فى الدورى أمام إنبى والخسارة بثلاثية أمام مازيمبى فى دورى أبطال أفريقيا . نرصد ماذا قدم ميتشو فى الزمالك قبل الحصول على استمارة الرحيل. - تعاقد الزمالك مع ميتشو أغسطس 2019 - قاد الخواجة الصربى الزمالك فى 13 مباراة - حقق الزمالك الفوز بقيادة ميتشو فى 8 مباريات - خسر ميتشو مع الز مالك 4 مباريات Advertisements - تعادل الفريق مع الخواجة مباراة واحدة - مواجهات فى بطولة الدورى قادها ميتشو : 5 مباريات - قاد ميتشو الزمالك فى دورى الأبطال فى 4 لقاءات - تولى ميتشو قيادة الزمالك بكأس مصر فى 3 مباريات - خسر بطولة السوبر المحلى أمام الأهلى بنتيجة 3/2 - أكبر نتيجة حققها ميتشو فى الزمالك 6/0 على ديكاداها الصومالى. - أكبر خسارة تلقاها الزمالك مع ميتشو 3/0 أمام مازيمبى بدورى الأبطال . - توج ببطولة كأس مصر بالفوز على بيراميدز 3/0

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