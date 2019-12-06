شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يضم حجاج عويس لقائمة المصرى استعداداً لرينجرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى ضم اللاعب حجاج عويس لقائمة معسكر الفريق المغلق، الذى يبدأ بالإسكندرية اليوم استعدادًا لمباراة اينوجو رينجرز النيجيرى بالجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها السابعة عشر.

كان إيهاب جلال قد اختار 21 لاعباً فى قائمة الفريق البورسعيدى على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة

خط الدفاع : أحمد شوشة، كريم العراقى، اسلام أبو سليمة، عمر كمال، محمود حمد، بهاء مجدى.

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خط الوسط: عمرو موسى، مفتاح طقطق، حسن على، ايزى ايميكا، سعيدو سيمبوريه، حجاج عويس، اسلام عطية، أحمد عادل ميسى والذى تم إنهاء إجراءات قيده فى القائمة الأفريقية.

خط الهجوم : حسين رجب، أحمد ياسر، محمود وادى، أوستين أموتو.

وأنهى الجهاز الإدارى بالنادى المصرى إجراءات قيد اللاعب أحمد عادل بقائمة الفريق بالكونفدرالية ليصبح من حق اللاعب المشاركة فى مباريات الفريق المقبلة.

ويستضيف النادى المصرى نظيره اينوجو رنيجرز النيجيرى فى السادسة مساء الأحد المقبل على استاد الإسكندرية.

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.