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انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبى بين سموحة والعبور فى كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة سموحة مع نظيره العبور فى منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر على استاد الإسكندرية بالتعادل السلبى بين الفريقين، حيث فشل كل منهما فى التسجيل.

وكان اللقاء سهلا نسبيا لأبناء الإسكندرية، الذين فشلوا فى هز شباك العبور بالرغم من امتلاكهم للكرة بصورة كبيرة، لكن لم يتم استثمار هذه الفرص حتى انتهى الشوط سلبى بدون أهداف وسط تعليمات لحسام حسن المدير الفنى لسموحة للضغط على لاعبى العبور لصناعة فرص وخطورة على مرمى المنافس.

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وأضاع لاعبو سموحة أكثر من فرصة كانت كفيلة بالتقدم على الفريق المنافس، إلا أنه رغم سهولة المباراة على الفريق الأزرق، لم يستطيعون تسجيل أهداف.

  

 

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