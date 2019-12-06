شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى بطل التايكوندو يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو إلى منافسات دورة الألعاب الاولمبية بطوكيو 2020، من خلال مشاركته فى بطولة الجائزة الكبرى بروسيا، ليكون أول لاعبى التايكوندو المتأهلين لأولمبياد طوكيو.

من جانبه، أكد أحمد سلطان عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو والقائم باعمال المدير التنفيذى أن سيف عيسى كان من المقرر أن ينتظر نتيجة مباراته فى نهائى الجائزة الكبرى حتى يضمن التأهل، إلا أن اللاعب الإسبانى الذى كان يسبق سيف فى التصنيف العالمى خسر فى البطولة ليحتل سيف عيسى المركز الثالث فى التصنيف وحصل على بطاقة التأهل إلى طوكيو رسميا.

يذكر أن سيف عيسى تأهل إلى دور قبل النهائى فى بطولة الجائزة الكبرى المُقامة حالياً بروسيا، بعد الفوزعلى بعد الفوز على بطل النرويج بنتيجة 16 / 8، التى تستمر على مدار يومين فى روسيا.