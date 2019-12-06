شكرا لقرائتكم خبر عن هدية لحسام حسن قبل مواجهة سموحة والعبور.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مدحت قنديل المدير الفنى للعبور هدية لحسام حسن المدير الفنى لسموحة قبل مواجهة الفريقين المقامة حالياً، والتى تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر. وحصل حسام حسن على ميدالية مدون عليها شعار نادى العبور قبل انطلاق مباراة الفريقين المقامة حالياً على ملعب استاد الإسكندرية، ويعتبر اللقاء سهل نسبيا لأبناء الإسكندرية الذين نجحوا فى الفوز على طلائع الجيش مؤخرا ببطولة الدورى بهدفين مقابل هدف وهو ما أثلج صدور الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن .

ميدالية مدحت قنديل

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