"لا نلعب بلاي ستيشن".. كلوب يدافع عن قرار إراحة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

دافع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن قرار إراحة عدد من نجوم الفريق خلال مواجهة إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، وأبرزهم المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

واكتسح ليفربول ضيفه إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليواصل إحكام قبضته على صدارة بريميرليج، وغاب صلاح عن المواجهة، بينما شارك فيرمينو بديلًا في الدقيقة الثالثة والسبعين.

وتحدث كلوب عن ذلك القرار خلال المؤتمر الصحفي لمواجهته المقبلة أمام بورنموث قائلًا: "إنه الوقت الذي تحتاج فيه لإجراء بعض التغييرات، الأمر واضح، سنفعل ما تتطلبه الحالة التي نعيشها."

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وواصل المدير الفني الألماني: "الأمر مختلف عن لعبة فيفا أو بلاي ستيشن، عندما لا يحتاج اللاعبون للراحة، هذا هو الأمر الواقع، سنحتاج لإجراء بعض التغييرات."

وأكمل كلوب حديثه: "لدينا قائمة تتمتع بالخبرة، علينا أن نتخذ القرارات الضرورية، ونحترم في نفس الوقت إمكانيات منافسينا، علينا أن نجهز لاعبينا بأفضل طريقة ممكنة."

ويعاني ليفربول من جدول مزدحم للغاية خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث يسافر إلى الأراضي القطرية لخوض منافسات كأس العالم للأندية، كما تنتظره مواجهة حاسمة في دوري أبطال أوروبا خارج ملعبه أمام فريق سالزبورج النمساوي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب بريميرليج برصيد 43 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، بينما يبتعد بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وحامل لقب المسابقة في الموسمين الأخيرين.