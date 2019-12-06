جمال عبدالحميد: الزمالك تفقد استاد السكة الحديد ليكون ملعبه الخاص.. والأمن رفض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف جمال عبدالحميد، المدير الفني السابق لفريق السكة الحديد، أن الزمالك يدرس الحصول على ملعب خاص به، مؤكدًا أن حصول الأهلي على ملعب استاد السلام كـ"حق انتفاع" يعتبر خطوة إيجابية.

وقال عبدالحميد، في ضيافة برنامج "اللعيب" عبر قناة "مصر MBC": "حصول الأهلي على ملعب استاد السلام يعد خطوة جيدة حيث أصبح له ملعب خاص، وسيرجع ذلك بالإفادة على النادي الأحمر".

وأضاف: "الزمالك يدرس منذ فترة قبل كأس الأمم الأفريقية تخصيص ملعب له، وقام بتفقد ملعب السكة الحديد حتى يكون ملعبه الخاص، لكن الأمن رفض الأمر لأن الاستاد يقع في وسط القاهرة".

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وأكمل: "الزمالك جاء إلى ملعب السكة الحديد وأبدى إعجابه به، لكن تم رفض الأمر، وأعتقد أن استاد القاهرة سيكون مناسبا له نظرا لقرب المسافة ورهبة الفرق الإفريقية منه واعتياد الجماهير على التواجد فيه".

وتمنى نجم الزمالك السابق في ختام تصريحاته تتويج الفريق الأبيض بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري (2019-2020)، متوقعًا وصوله إلى المباراة النهائية أمام الأهلي وفقا للقرعة في الإدوار الإقصائية.

يُذكر أن استاد السكة الحديد يقع في مدينة نصر وتبلغ سعته 30 ألف متفرج وتم تطوير الملعب في أمم أفريقيا 2019 بشهر يونيو، وكان الأهلي أيضا يرغب في الحصول عليه قبل التفكير في استاد السلام لكن رُفض الأمر.