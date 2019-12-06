الأهلي يستبعد محسن من قائمة مباراة الهلال .. ومفاضلة بين الشيخ وجيرالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صلاح محسن مهاجم الفريق الشاب من القائمة التي ستواجه الهلال السوداني ؟

ويلعب الأهلي على ملعبه فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة مع الهلال السوداني فى الجولة الثانية المجموعة الثانية لبطولة أبطال أفريقيا.

وافاد مراسل الخليج 365 أن صلاح محسن مهاجم الفريق الشباب خاض خرج من قائمة الـ 20 التي أعلن عنها فايلر مساء الأمس، الخميس ليصبح فايلر في حاجة لاستبعاد لاعب أخر.

ويفاضل السويسري بين الأنجولي جيرالدو وأحمد الشيخ لاستبعاد واحداً منهم

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وتضم القائمة 19 لاعبا وهم :

حراسة المرمى : محمد الشناوي ، شريف إكرامي.

خط الدفاع : أحمد فتحي ،رامي ربيعه ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمود وحيد ، سعد سمير.

خط الوسط : وليد سليمان ،رمضان صبحي ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، أحمد الشيخ ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج ، جيرالدو.

خط الهجوم : مروان محسن ، جونيور أجايي ، وليد أزارو ، .