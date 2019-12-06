محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
وجه عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي لشئون التعاقدات 3 رسائل خلال ظهوره بقناة الأهلي ببرنامج "ملك وكتابة" للحديث عن ملفات عديدة.
ورحب عدلي القيعي في بداية حديثه بخوض نادي الزمالك لمباراته ضد أول أغسطس الأنجولي على ستاد السلام الذى استحوذ عليه النادي الأحمر لمدة 25 عام بحق الانتفاع.
ويواجه الزمالك أول أغسطس الأنجولي على ستاد السلام مساء السبت فى الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما فشل النادي الأبيض في نقلها لاستاد الدفاع الجوي.
وقال القيعي عبر قناة الأهلي :" لا نحتكر ستاد السلام ومرحباً بالزمالك في الظروف الاستثنائية ".
" هذا هو تبادل المنفعة لانجاح المنظمة الكروية".
ووجه القيعي رسالته الثانية لطارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر في تعليقه على لقطة تدخل نجم منتخب مصر ضد مهاجم الشرقية في مباراة الفريقين التي انتهت لمصلحة الأبيض 3-1.
وقال القيعي" منتخب مصر سيدفع ثمن عنف طارق حامد دولياً".
وأوضح " سلبية الحكام تجاه عقاب طارق حامد تدفعه للتعود على هذا الأسلوب".
وختتم القيعي رسائل مناشداً جماهير الأهلي " ملعب السلام أصبح ملعب النادي الرسمي، حافظوا عليه لقد اصبح مسئوليتكم".
وواصل " سلموا الملعب كما استلتموه، هو جزء من بيتكم والكرة في ملعبكم لإنجاح هذه التجربة".
كانت هذه تفاصيل خبر عنف طارق حامد وشرط استخدام الزمالك لملعب الأهلي .. 3 رسائل للقيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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