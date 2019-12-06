غياب السعيد.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة أول أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا. ويستضيف الزمالك فريق أول أغسطس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من المسابقة القارية. وشهدت القائمة عودة المهاجم مصطفى محمد بعد إراحته في المباراة الأخيرة أمام الشرقية، بينما غاب زميله عمر السعيد بسبب الإصابة. وضمت القائمة 18 لاعبا كالتالي: في حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل. Advertisements الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي. الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن. وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفى فتحي - أشرف بنشرقي. وفي الهجوم: مصطفى محمد في خط الهجوم. يُذكر أن الزمالك يسعى إلى إعادة ترتيب أوراقه بعد خسارته في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة أمام مازيمبي الكونجولي.

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