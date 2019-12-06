سيف عيسي يتأهل لنصف نهائي "نهائي الجائزة الكبرى" للتايكوندو ويضمن مقعدا بطوكيو 2020

تأهل سيف عيسى لاعب منتخب مصر الوطني للتايكوندو إلى نصف نهائي منافسات وزن -80 كجم ببطولة نهائي الجائزة الكبرى والمقامة يومي 6 و7 ديسمبر بموسكو (روسيا) والمصنفة G8 من قبل الاتحاد العالمي للعبة، والتي تضم أفضل 16 لاعبا في كل وزن من الموازين الأولمبية الثمانية (4 رجال و4 سيدات).



وتأهل سيف عيسى إلى نصف النهائي بعد فوزه في مباراة ربع النهائي على لاعب

النرويج اورديمان بنتيجة ١٦-٨، وكان عيسى قد تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على بطل اسبانيا دانييل كيسادا باريرا في مباراة دور ال ١٦.



بهذا الفوز ضمن سيف عيسى بقائه ضمن الخمسة المصنفين الأوائل عالميا لحجز مقعدا بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ونهائي الجائزة الكبرى هي اخر بطولات التصنيف الأولمبي، فهي الفرصة

Advertisements

الأخير لحصد المزيد من النقاط من أجل تحسين التصنيف الأولمبي النهائي المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020 والذي سيتم الإعلان عنه أول يناير المقبل.

ويحتل سيف عيسى حاليا المركز الخامس مما يجعله قريب من التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 من خلال التصنيف الأولمبي حيث يتأهل أول خمسة لاعبين في التصنيف الأولمبي الذي سيتم الاعلان عنه يناير المقبل.

ويرأس بعثة منتخب مصر الوطني في موسكو عمرو سليم، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، ويقود المنتخب المصري للتايكوندو فنيًا المدير الفني المكسيكي اوسكار سالازار والمدربين أسامة السيد ومحمد مجدي.