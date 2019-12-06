سباحة المقاولون العرب تتألق علي مستوي الجمهورية

حققت السباحة / نور عبد الحميد سلطان لاعبة المقاولون العرب، المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 200 م فراشة تحت 18 سنة آنسات، على مستوي الجمهورية.

والجدير بالذكر ان سباحة النادي تفوقت علي اكثر من 70 سباحة مشتركين بهذا السباق، يقود الفريق فنيًا كابتن/ طاهر جمال. سباق 200 م فراشة تحت 18 سنة آنسات، على مستوي الجمهورية.والجدير بالذكر ان سباحة النادي تفوقت علي اكثر من 70 سباحة مشتركين بهذا السباق، يقود الفريق فنيًا كابتن/ طاهر جمال.

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