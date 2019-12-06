تشكيل أهلي جدة لمواجهة النجوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لاهلى جدة عن تشكيل الفريق لمواجهة النجوم في إطار منافسات دور ال ٣٢ من كأس خادم الحرمين الشريفين.

جاء تشكيل اهلي جدة كالآتى :

حراسة المرمى : ياسر المسيليم.

خط الدفاع : سعيد المولد، محمد آل فتيل، عبدالباسط هندي، لوكاس ليما.

خط الوسط : الفيس ساريتش، جوزيف دي سوزا، حسين المقهوي، يوسف بلايلي، سلمان مؤشر.

خط الهجوم : دجانيني تفاريس. كأس خادم الحرمين الشريفين.جاء تشكيل اهلي جدة كالآتى :حراسة المرمى : ياسر المسيليم.خط الدفاع : سعيد المولد، محمد آل فتيل، عبدالباسط هندي، لوكاس ليما.خط الوسط : الفيس ساريتش، جوزيف دي سوزا، حسين المقهوي، يوسف بلايلي، سلمان مؤشر.خط الهجوم : دجانيني تفاريس.

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