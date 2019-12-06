يستعد العين الإماراتي لمواجهة فريق الشارقة، في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، ضمن ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين .
أعلن فريق العين ، تشكيل فريقه لمواجهة الشارقة، الذي يضم كلا من: "خالد عيسي، إسماعيل احمد، يحيي نادر، كايو كانيدو، لابا كودجو، أحمد برمان،خالد البلوشي، محمد فايز، تسوكاسا شيوتاني، سعيد جمعة، جمال معروف".
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد بوسندة، سالم عبدالله، عبدالرحمن مزيان، بندر الأحبابي، محمد عبدالرحمن، مهند سالم، محمد أحمد، فلاح وليد، عمر ياسين .
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل العين الإماراتي أمام الشارقة بكأس الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.