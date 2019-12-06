تشكيل العين الإماراتي أمام الشارقة بكأس الخليج

يستعد العين الإماراتي لمواجهة فريق الشارقة، في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، ضمن ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين .

أعلن فريق العين ، تشكيل فريقه لمواجهة الشارقة، الذي يضم كلا من: "خالد عيسي، إسماعيل احمد، يحيي نادر، كايو كانيدو، لابا كودجو، أحمد برمان،

خالد البلوشي، محمد فايز، تسوكاسا شيوتاني، سعيد جمعة، جمال معروف".

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد بوسندة، سالم عبدالله، عبدالرحمن مزيان، بندر الأحبابي، محمد عبدالرحمن، مهند سالم، محمد أحمد، فلاح وليد، عمر ياسين .