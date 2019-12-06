كلوب: ماني يستطيع تحقيق الكرة الذهبية

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، امكانية تحقيق ساديو ماني نجم الريدز، لجائزة البالون دور، لأفضل لاعب في العالم.

وكان ماني حصد المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعبي العالم، حسب مجلة فرانس فوتبول، والتي تقدم جائزة البالون دور عن أفضل لاعب في العالم سنويًا.

وتوج ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بالجائزة عن عام 2019، بعد منافسة شرسة مع الهولندي فيرجيل فان دايك

مدافع ليفربول الإنجليزي، وحيث توج النجم الأرجنتيني بالجائزة بفارق 7 نقاط فقط، بينما حل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في المركز الثالث، ومحمد صلاح نجم الريدز في المركز الخامس.

قال كلوب في تصريحات قبل مباراة ليفربول وبورنموث ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج": " ساديو ماني لاعب رائع،

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هو يخطو بخطى كبيرة وجيدة في كل موسم، بالطبع بإمكانه تحقيق البالون دور، لأنه يسير على الطريق الصحيح".

وأضاف كلوب:" منذ قدومه لليفربول، وهو لاعب رائع ومهم لدى الفريق، أتذكر هدفه الأول معنا أمام أرسنال، كان هدفًا رائعًا، هو يسير بشكل جيد كل موسم".

وتابع:" ماني جاء في المركز الرابع، بعد الثلاث المراكز الأول، بعد ميسي وفان دايك وكريستيانو رونالدو، هو لاعب رائع".

وواصل :" هو من ضمن أفضل اللاعبين في العالم، معه صلاح في المركز الخامس، وفيرجيل بالطبع، قدمنا موسم جيد".