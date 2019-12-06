تعرف مواعيد مباريات الدور الأول لدوري الخليج العربي

تستأنف مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي يومي 10 و11 ديسمبر، وتقام ثلاث مباريات في اليوم الأول، تجمع خورفكان مع الظفرة، واتحاد كلباء مع عجمان، والشارقة مع بني ياس.

وفي اليوم الثاني تجرى أربع مباريات، فيما يلتقي فيها حتا مع الجزيرة، وشباب الأهلي مع الوحدة، والوصل مع الفجيرة، والعين مع النصر.

وستشهد الجولة التاسعة إقامة 5 مباريات في اليوم الأول يوم 15 ديسمبر، في اليوم الأول، الظفرة مع اتحاد كلباء، وعجمان مع العين، والجزيرة مع الفجيرة، وبني ياس مع حتا، والنصر مع الشارقة، وتقام مباراتان في اليوم الثاني للجولة يوم 16 ديسمبر، حيث يستضيف الوحدة فريق خورفكان، وشباب الأهلي فريق

الوصل.

وتنطلق مباريات الجولة العاشرة يومي 19 و20 ديسمبر، بإقامة أربع مباريات في اليوم الأول، ويلتقي فيها العين مع الظفرة، والفجيرة مع بني ياس، وحتا مع النصر، والشارقة مع عجمان.

وتقام في اليوم الثاني للجولة، ثلاث مباريات تجمع اتحاد كلباء مع الوحدة، وخورفكان مع شباب الأهلي، والوصل مع الجزيرة.

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وتتواصل إقامة الجولة الحادية عشر يومي 27 و28 ديسمبر، بعد إقامة الدور 16 من مباريات كأس رئيس الإمارات، حيث يحل الشارقة ضيفاً على الظفرة في اليوم الأول للجولة، ويليه لقاء عجمان وحتا.

وتختتم الجولة بإقامة 5 مباريات،

حيث يلتقي خورفكان مع الوصل، والنصر مع الفجيرة، وبني ياس مع الجزيرة، وتختتم الجولة بإقامة مباراتين، ويلتقي فيهما شباب الأهلي مع اتحاد كلباء والوحدة مع العين.

وتقام الجولة الثانية عشر يومي 1 و2 يناير، ويشهد اليوم الأول لقاء الجزيرة والنصر، ثم اتحاد كلباء وخورفكان، فيما يواجه الشارقة ضيفه الوحدة.

ويلتقي حتا نظيره الظفرة في اليوم الثاني للجولة، ويحل بني ياس ضيفا على الوصل، تختتم الجولة بمباراتي الفجيرة مع عجمان والعين مع شباب الأهلي.

ويختتم الدور الأول من بطولة دوري الخليج العربي، بإقامة الجولة 13 والأخيرة يومي 23 و24 يناير، ويلتقي فيها الوصل مع اتحاد كلباء، والعين مع خورفكان، وعجمان مع الجزيرة، والنصر مع بني ياس.

وفي اليوم الثاني والأخير للجولة، يحل الفجيرة ضيفا على الظفرة، ويستضيف الوحدة فريق حتا، وتختتم الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي بلقاء شباب الأهلي والشارقة.