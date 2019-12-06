الزمالك بزيه الأساسي أمام أول أغسطس الأنجولي بدوري أبطال أفريقيا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وأول أغسطس الأنجولي، الذي أقيم اليوم، عن ارتداء الزمالك زيه الأساسي، بينما يرتدي

أول أغسطس الزي الأحمر في الأسود، بينما يرتدي حارسه الزي الأصفر، وحكم اللقاء الزي الأزرق.حضر الاجتماع الفني من الزمالك، أحمد زاهر، المدير الإداري للفريق، وباسم زيادة، مسئول العلاقات العامة ومصطفى ميلا.يواجه الزمالك فريق أول أغسطس غدًا السبت بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.