اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العالمي للتايكوندو بحضور "الفولي"

أقيم اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العالمي للتايكوندو برئاسة شونج وان شو وبحضور اللواء أحمد الفولي رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد العالمي، بالإضافة إلى جميع أعضاء المكتب التنفيذي، وأقيم هذا الاجتماع على هامش نهائي الجائزة الكبرى للتايكوندو التي انطلقت اليوم وتستمر منافساتها غدًا بموسكو (روسيا).

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور التي تهدف إلى الالتزام بتعزيز سياسة الاتحاد العالمي في المجالات الهامة التي تشمل ما يخص اللاعبين ومكافحة المنشطات، وتم خلال الاجتماع اتخاذ قرارات بعيدة المدى تهدف الصالح العام للعبة

وال 210 دولة الأعضاء في الاتحاد العالمي. وقد انطلقت صباح اليوم مباريات دور ال 16 لنهائي الجائزة الكبرى بمشاركة 128 لاعبا يمثلون 42 دولة.

ونهائي الجائزة الكبرى، التي تضم أفضل 16 لاعبا في كل وزن من الأوزان الأولمبية، هي اخر بطولات التصنيف الأولمبي، فهي الفرصة الأخير لحصد المزيد من النقاط من أجل تحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020 والذي سيتم الإعلان عنه أول يناير المقبل. وتختتم

البطولة بالحفل السنوي للاتحاد العالمي للتايكوندو ال Gala Awards والذي يبدأ الساعة السادسة مساءً بعد التصويت ويتم خلاله الاعلان عن الأفضل لهذا العام وتسليم الجوائز لأفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب، وأفضل ضربة تايكوندو، وأفضل حكم وحكمة، وجائزة اللعب النظيف. وتخوض مصر في منافسات البطولة بلاعبين وهما: سيف عيسى (-80 كجم)، وهداية ملاك (-67 كجم)، الذين تأهلا للبطولة بعد وقوعهما ضمن أفضل 16 لاعبا في التصنيف الأولمبي حسب نظام البطولة التي تقام منافساتها في الأوزان الأولمبية فقط.

ويرأس بعثة مصر في موسكو كابتن عمرو سليم، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، ويقود المنتخب المصري للتايكوندو فنيًا المدير الفني المكسيكي اوسكار سالازار والمدربين أسامة السيد ومحمد مجدي.

