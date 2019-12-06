المحمدي: تريزيجيه لاعب جريء ويستطيع تقديم المزيد

أشاد أحمد المحمدي قائد أستون فيلا الإنجليزي، بزميله محمود حسن تريزيجيه جناح الفريق، والأداء الذي يقدمه مع الفريق منذ إنضمامه في الصيف الماضي.
قال المحمدي في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي أستون فيلا: " تريزيجيه يقدم أداء جيدا، وكان في بداية الأمر يؤدي بشكل جيد، دون أن يسجل، الأن نتيجة لعمله الكبير أصبح يسجل".
وأضاف المحمدي: "هو أمر إيجابي بالطبعأن يسجل، في مباراة تشيلسي لعب تريزيجيه كمهاجم ثالث، ونجح في الفترة الأخيرة بهز الشباك، بسب إقترابه من منطقة الجزاء أكثر".
وتابع: "هو يمتلك جرأة وهذا أمر جيد بالنسبة له، أتمنى أن يسجل أكثر في الفترة القادمة".
ماذا قال النجم المصري أحمد المحمدي @Elmo_27 عن الهدف المصري 💯 في مرمى تشيلسي، ورأيه في تألق تريزيجيه @Trezeguet مع #الفيلانز 🦁؟ pic.twitter.com/7w13MxLIZx— أستون فيلا (@AVFCArabia) December 6, 2019
وسجل تريزيجيه في مباراة فريقه الأخيرة أمام تشيلسي هدف التعادل بعد عرضية من المحمدي، قبل أن يخسر الفريق أمام البلوز بهدفين مقابل هدف.
ونجح تريزيجيه في التسجيل أمام ليفربول، وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، وسجل أمام مانشستر يونايتد لكن تم إلغاؤه بداعي وجود حالة تسلل على زميله بالفريق.
وانضم تريزيجيه لأستون فيلا في الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف قاسم باشا التركي.
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