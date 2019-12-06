نتيجة مباراة إنتر ميلان وروما فى الدوري الإيطالي 2019-2020

يستقبل نادي إنتر ميلان ضيفه روما، فى قمة مباريات اليوم الجمعة 6-12-2019، بالجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي “سيريا آ” 2019-2020.
تنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة على ملعب “جوزيبي مياتزا” بمدينة ميلانو، فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت مكة، 19:45 بتوقيت جرينتش.
ويقدم إنتر ميلان أداءً متميزاً منذ بداية الموسم والذي جعله يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة محققاً الفوز خلال 12 مباراة وتعادل وخسر خلال مباراة أخرى، وبفارق نقطة واحدة عن وصيفه يوفنتوس الذي يمتلك 36 نقطة.
بينما يحتل روما المركز الخامس برصيد 28 نقطة حصدها من خلال 14 مباراة حقق الفوز خلال 8 مباريات، وتعادل خلال 4 مباريات وخسر خلال مباراتين.
وكان آخر لقاء جمع الإنتر وروما فى الدوري الإيطالي الموسم الماضي بالجولة 33 على ملعب جوزيبي مياتزا، وانتهي بالتعادل بهدف مقابل هدف.
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